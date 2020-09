Jens Bang Liebst har valgt at stoppe som formand for Solrød Strand Grundejerforening. Foto: Jesper From

En ildsjæl forsvinder ud af billedet

Solrød - 21. september 2020 kl. 12:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatindlæg: I bestyrelsen for Solrød Strands Grundejerforening (SSG) har vi haft en aktiv rolle i tilblivelsen af Strandens Hus. Projektet bliver et rigtigt godt løft til byen og en mulighed for at alle byens borgere får endnu bedre mulighed for at få glæde af stranden og havet.

Vi har anvendt store ressourcer og meget tid på at forme projektet, og vi er uendeligt stolte over at byrådet på det seneste møde har vedtaget at gennemføre projektet. Det er mange års indsats, og nu bliver der banet vej for realiseringen.

Der har været mange udfordringer undervejs, men vi er særdeles glade for samarbejdet med andre interesseorganisationer. Herunder også med byrådet og byens politikere. Det er i en situation som denne, man fornemmer fordelen ved at være en lille kommune. At nærheden gør en forskel. At ildsjæle kan gøre en forskel.

Desværre har det også undervejs trukket hårde veksler på nogle af byens visionære ildsjæle. Vores egen formand Jens Bang Liebst har gjort en kæmpe indsats undervejs. Desværre har en lille gruppe af modstandere gjort ham livet så surt, at det har været en medvirkende årsag til, at vi på SSG´s generalforsamling den forgangne uge måtte sige farvel til Jens, der stopper som formand for SSG.

Det er forstemmende, at en lille men meget aktiv modstandsgruppe ikke har skyet nogle midler. Uagtet hvor mange gange mindretallet har fået forelagt fakta, så har det ikke forhindret dem i at anvende upassende retorik og gå efter manden i stedet for bolden. De påberåber sig, at det er deres demokratiske ret. Den ret respekterer vi 100%, men der er forskellige måder at føre debat på og mange måder at agere demokratisk på. Det bliver vel næppe mere demokratisk, end når 18 ud af 19 byrådsmedlemmer står bag.

Fra SSG´s bestyrelse vil vi gerne sende en tak til byrådet. En tak fordi I lytter og engagerer jer.

Ikke mindst vil vi gerne sende en tak til Jens for en kæmpe indsats. Lad din indsats være et forbillede for andre med ambitioner på hele byens vegne.

Bestyrelsen for Solrød Strands Grundejerforening: Bent Frederiksen, Bjørn-Erik Jørgensen, Flemming Kristensen, Keld Wohlert, John Illerup Mortensen, Poul Pangø, Preben Larsen og Søren Trier Høisgaard.