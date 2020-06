En fighter fra Havdrup fylder 50

Det kom ikke mindst til udtryk, da hun i 2014, var udsat for en alvorlig trafikulykke. Mens hun var ude at cykeltræne, blev hun kørt ned, fik 14 brud og hendes førlighed var i fare.

Men med sin meget stærke vilje kæmpede hun sig tilbage og bestrider i dag sit job som afdelingsleder i Rambøll for mere end fuld styrke. For Zickan Kristensen har også en usædvanlig høj arbejdskapacitet.

Blandt hendes medarbejdere er hun anerkendt og respekteret for at være ekstrem arbejdsom, for at gå foran og samtidig for at skabe en god stemning, hvor det gode humør altid er i højsædet.