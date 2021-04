En virksomhed i Havdrup har fået hæder for deres faglige og kompetente tilgang til arbejdet.

Elitevirksomhed i Havdrup

Solrød - 20. april 2021 kl. 10:07 Kontakt redaktionen

Hvis man skal have sat et hegn op, så er det nok en god ide at skæve til en speciel virksomhed i Havdrup.

Her har hjemmesiden »3byggetilbud.dk« nemlig udpeger virksomheden DKhegn A/S som vinder i specialist-kategorien.

I en pressemeddelelse fortælles det, hvordan der én gang om året bliver fundet 13 elitehåndværkere i 14 fagkategorier ud af de 1.600 firmaer, der er tilknyttet portalen.

Udvælgelsen sker blandt andet på baggrund af de tilbagemeldinger, som håndværkerfirmaet får fra bygherrer, der beder om tilbud på bygge- og renoveringsprojekter. Bygherrerne bedømmer håndværkere ud fra både firmaets responstid og tilfredshed med det udførte arbejde, hvor de giver dem stjerner på en skala fra 1-5.

Derudover har 3byggetilbud.dk haft en jury med, som også har set på antallet af vundne opgaver, samt tilbagemeldinger og feedback fra portalens bygherrer.

I kategorien Elite-Specialisten 2021 er valget faldet på Dkhegn A/S, der opsætter og producerer hegn.

- For det første bruger vi det meste af vores tid på at tale med vores kunder. Her prøver vi at finde ud af, hvad kunderne egentlig har brug for. Vi stiller altid kunderne en række konkrete spørgsmål for at finde ud af, hvad den rigtige løsning er for dem, fortæller vicedirektør hos Dkhegn, Christian Svendsen.

Tino Chris Hansen, som er Costumer Relations Manager hos 3byggetilbud.dk., fortæller om den uddelte hæder til håndværkerne:

- Kåringerne er både et skulderklap til håndværkerne, og så er det et kvalitetsstempel over for bygherrerne. Derfor har det også været meget svært at finde vinderne, fordi vi har så mange håndværkere med, der leverer høj kundetilfredshed og højt serviceniveau over hele linjen."