Se billedserie Elever på Uglegårdsskolen fik tidligere på ugen mulighed for at prøve forskellige slags håndværk som for eksempel murerfaget. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Elever kom i håndværkerlære Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever kom i håndværkerlære

Solrød - 19. maj 2018 kl. 09:18 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever på Uglegårdsskolen i Solrød fik i går en forsmag på livet som håndværker gennem Greve/Solrød erhvervsnetværk.

Formanden Helena Nymann fortalte, at praktikdagen gerne skulle give nogle af de unge appetit på at gå erhvervsveje fremfor »bare« at fortsætte i gymnasiet.

- Et tilbagevendende tema hos netværkets medlemmer er den manglende arbejdskraft indenfor flere erhverv, så den her slags aktiviteter skal gerne bedre den fremtidige situation, siger hun og fortsætter:

- Vi håber så at så et lille frø, der kan blive til tanken om at man også kan overveje en erhvervsuddannelse fremfor en akademisk uddannelse.

Det er første gang, at arrangementet foregår og Helena Nymann glæder sig over, at der har været stor opbakning fra både skolen og erhvervslivet til dagen.

- Håbet er også, at de virksomheder, der er med i dag føler, at de er med til at formidle et vigtigt budskab overfor de unge, så de får noget at tænke over, fortsætter formanden.

Rundt omkring på skolen kunne eleverne desuden prøve kræfter som eksempelvis tømrer, frisør, elektriker, negletekniker eller møbelpolstrer.

- De er faktisk ret gode og hører godt efter - måske er der en kommende håndværker blandt dem, lød det fra møbelpolstrer Maria Buhl, der havde travlt med at vise de unge, hvordan man betrækker en skammel, så bagen får noget blødt at sidde på.

- Det er godt at komme ud og vise, hvad faget går ud på, for de færreste går som udgangspunkt med en drøm om at blive møbelpolstrer - det er jo et nichefag og ofte noget mange får øje på når de har prøvet noget andet, der alligevel ikke var det rigtige, bemærkede hun