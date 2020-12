I første omgang gav det bedst mening at placere elevatoren udendørs - men nu tænkes der i stedet i at placere den inde i Havdrup Idrætscenter.

Elevator - til glæde for de fleste

I budgetaftalen for 2021 var det enighed i byrådet om, at det er en rigtig god idé at etablere en elevator i Havdrup Idrætscenter, da gangbesværede og kørestolsbrugere i dag har mere end svært ved at komme op i Pepes Bar på første sal, hvor der afholdes en række møder og arrangementer.

»For ikke at ekskludere kørestolsbrugere er der lagt op til en udvendig elevator, men for at optimere både arbejdsmiljøet for hallens personale, brugere og handicappede undersøges mulighederne for placering indendørs i området ved cafeteriet. Ved denne placering vil cafeens personale kunne servere til møder mv. uden at skulle op ad trapper. Brugerne kan få adgang til lokalet i tørvejr, uanset om det er kørestolsbrugere eller svagt gående.«