Et af de ekstra corona-anlægsprojekter, der er er blevet lavet, er et nyt fortov ved Solrød Center, som gør det lettere for borgerne at komme hen til Aktivitets- og Frivilligcenteret, hvis de kommer på gåben fra Solrød Byvej. Foto: Solrød Kommune

Ekstra corona-projekter for 26,7 mio er godt på vej

Solrød - 09. september 2020 kl. 09:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af de ekstra corona-projekter, som byrådet satte i gang tidligere på året for at hjælpe virksomheder og beskæftigelse på vej under coronakrisen, er afsluttet, og andre er rigtig godt undervejs.

Nyt gulv i Munkekærhallen, omfattende renovering af Uglegårdsskolen, nye brandalarmeringsanlæg flere steder i kommunen og nyt fodgængerfelt ved en af vejene nær Solrød Center - listen over de ekstra corona-anlægsprojekter, som byrådet tidligere på året valgte at sætte i gang for at holde hånden under dansk økonomi og beskæftigelse, er lang.

Der er således sat ekstra anlægsprojekter i gang i år for ikke færre end 26.750.000 kr., og flere af projekterne er allerede afsluttet, og andre er rigtig godt på vej. Det fik byrådet en orientering om på byrådsmødet den 7. september 2020.

- Med ekstra anlægsprojekter i år for 26,7 mio. kr. har vi været med til at give dansk erhvervsliv en meget tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Mange virksomheder og lønmodtagere har været og er fortsat voldsomt påvirket af coronapandemien, og vi var i byrådet slet ikke i tvivl om, at vi naturligvis skulle forsøge at hjælpe ved at sætte ekstra skub i både planlagte og nye anlægsprojekter, siger borgmester Niels Hörup, der samtidig glæder sig over, at de mange ekstra og fremrykkede anlægsprojekter i høj grad er til glæde og gavn for Solrødborgerne.

Muligheden for at fremrykke anlægsinvesteringer har rod i en aftale mellem regeringen og KL om, at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020. Aftalen omhandler anlægsopgaver, der hurtigt kan sættes i gang, og som kan afsluttes i år.