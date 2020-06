Ikke meget har været som det plejede i musikskolen i foråret. Men nu spiller det forhåbentligt for eleverne, når der tages hul på en ny sæson til august. Foto: Jeff Duckett

Efter turbulent forår: Musikskolen på spil igen

Solrød - 10. juni 2020 kl. 13:11 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter - som mange andre - at have haft et noget turbulent forår har Solrød kommunale Musikskole nu åbnet tilmeldingen til de mange undervisningstilbud i sæsonen 2020-21, og ordningen med flerfagsrabat og søskenderabat, som blev introduceret sidste år, fortsætter. Det betyder, at hvis du er tilmeldt mere end ét tilbud, kan du få 25 procent rabat på det andet og de efterfølgende tilbud. Og hvis én af dine søskende tilmelder sig musikskolen, får han eller hun ligeledes procent rabat. Begge rabatter gives på de billigste tilbud.

I musikskolen kan du blandt meget andet lære at spille på et instrument, finde din stemme i et af de rytmiske kor eller til solosang eller blive en del af musikfællesskabet i det populære Solrød Drummer Band. Solrød Band Klub, som nu har kørt i to år, fortsætter på Solrød Gl. Skole, hvor du også finder hold for de yngste mellem 1 og 7 år samt undervisning i musikproduktion på computer.

På grund af det turbulente forår, har Solrød Kommunale Musikskole måtte ty til anderledes løsninger for at kunne undervise eleverne, fortæller musikskoleleder Jens Engberg:

- Som mange andre har vi måttet finde kreative løsninger på, hvordan vi kunne undervise eleverne uden at møde dem fysisk, siger musikskoleleder Jens Engberg.

- Og som mange andre har vi afprøvet mulighederne for at undervise online. Dér har vi så mødt den udfordring, at lydkvaliteten i de online løsninger for direkte kommunikation, der findes, ikke har været god nok til at gengive musik, og at der er en lille forsinkelse i signalet, så man ikke kan spille samtidig. Lærerne har været meget kreative og gode til at finde løsninger. De har f.eks. indspillet små instruktionsvideoer til eleven, og eleven har sendt en video tilbage, hvor han/hun spiller, som læreren så har kunnet kommentere. Men det er selvfølgelig ikke lige så godt som at mødes fysisk, og vi har været nødt til at opgive at undervise en del hold.

Musikskolen har for nyligt fået tilladelse til at holde almindelig undervisning igen og har lige kunnet nå at gennemføre en uges undervisning, inden sæsonen slutter i dag, 8. juni.

- Det har været dejligt at se eleverne igen, og nu glæder vi os til at tage fat på en ny sæson, hvor vi forhåbentlig er nogenlunde tilbage ved det normale. Når det er sagt, er der bestemt nogle af de metoder, vi brugte under nedlukningen, som vi vil overveje, om vi også kan bruge i fremtiden som supplement til den almindelige undervisning, siger Jens Engberg.

Musikskolesæsonen begynder fredag 21. august 2020. Du kan læse mere om tid og sted for de forskellige hold på www.musikskolen.solrod.dk, hvor du også kan tilmelde dig.