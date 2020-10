jellyfish in water tank

Dybhavet - nyt fra en ukendt verden

Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud fortæller om forskernes fund af uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.

Bo Barker Jørgensen er ansat ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Ronnie N. Glud ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology.