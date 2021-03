Carl Martin Limbrecht blev mødt af hujende og klappende kolleger og elever, som tak for 40 år i Solrød kommunes tjeneste - foreløbigt. Foto: Solrød Kommune

Dronningens Fortjenstmedalje til Carl Martin

For 64-årige servicemedarbejder Carl Martin Limbrecht var tirsdag den 9. marts 2021 en helt særlig dag. Det var nemlig dagen, hvor han modtog Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste i Solrød Kommune.

Og den vellidte servicemedarbejder blev da også modtaget med manér, da han ankom til Munkekærskolen, hvor han til dagligt arbejder, for at modtage sin hæder. Elever fra skolen havde nemlig dannet en flagallé, som Carl Martin Limbrecht skulle gå igennem til lyden af hujende og klappende kolleger og elever. Dagen igennem blev han fejret på coronavenlig manér af kolleger fra hele kommunen.

- Carl Martin er et ualmindeligt dejligt menneske, der først og fremmest kærer sig om andre mennesker, og en virkelig god kollega, og det er ingen tvivl om, at han igennem alle årene har været - og stadig er - en stor gevinst for Solrød Kommune, siger Janne Kiel, der er leder af Ejendomscenteret.