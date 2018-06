Arkivfoto Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Død mand fundet i havet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Død mand fundet i havet

Solrød - 08. juni 2018 kl. 10:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her til morgen, fredag klokken 6.07, anmeldte en 61-årig mand fra Karlslunde, at han havde fundet en livløs person i vandet ud for Tryllevældevej.

Det lokale redningsberedskab og politiet kørte til stedet for at undersøge sagen nærmere, men måtte tilkalde dykkertjenesten for at få reddet den livløse person i land.

Der var tale om en mand, der blev konstateret død og bragt til nærmeste sygehus. Den død mand skal nu identificeret med sikkerhed. Men politiet har en formodning om, at der kan være tale om en mand, der for nogen tid siden faldt overbord fra et skib i Øresund tæt på Drogden fyr, og som derfor har været meldt savnet hos Københavns Politi.