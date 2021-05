Direktør om smitteudbrud: - Vi holder skarpt øje med skolen

- Selvom vi ser en stigning i smittetallene, er vi lige nu ikke i nær fare for, at hele kommunen bliver ramt af en automatisk nedlukning. Men Karlstrup Sogn opfylder nu ét ud af de tre kriterier, som alle tre skal være opfyldt, for at sognet bliver lukket ned og er tæt på at opfylde de øvrige to. Jeg vil derfor gerne appellere til, at vi alle holder fast i sundhedsmyndighedernes retningslinjer og bliver testet regelmæssigt, så vi kan få smitten banket i bund igen. Den testjusterede incidens viser, at vi er rigtig gode til at lade os teste, og det er et vigtigt middel til at bryde smittekæderne hurtigt. Lige nu bliver cirka 1.500 borgere testet hver dag i Falcks to kviktestscentre, og det er rigtig flot, forklarer borgmester Niels Hörup.

- Vi har været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed om smittesituationen i kommunen, så vi sikrer os, at vi gør, hvad vi kan for at inddæmme smitten. Det bedste, vi kan gøre, er at blive ved med at holde fast i alt det, som vi har lært det sidste år. Vi står midt i en genåbning, som mange har set frem til, men derfor er det fortsat vigtigt, at vi husker at holde afstand, spritte af og ikke mindst at gå i isolation, hvis man er smittet eller nærkontakt. Ansvaret for at bringe smitten ned ligger hos os selv. Du kan ikke gøre for, at du er smittet, men du kan gøre alt i din magt for at undgå at smitte andre, lyder appellen fra Niels Hörup.