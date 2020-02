Send til din ven. X Artiklen: Direktør fra Solrød dømt for bedrageri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktør fra Solrød dømt for bedrageri

Solrød - 01. februar 2020 kl. 17:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden dukkede en nedgravet vagtbil op af jorden på Falster. Det viste sig, at bilen tilhørte en direktør for et vagtfirma i Solrød.

Det fortæller TV2.

Nu er direktøren blevet dømt for bedrageri ved Retten i Nykøbing og fået en dom på tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. En dom, som han har anket.

Som TV2 beskriver det, så var det i 2017, at Alm. Brand meldte til politiet, at en tidligere medarbejder i vagtfirmaet havde et foto af en vagtbil, som lå nedgravet på ejendom på Falster. En bil, som direktøren havde meldt stjålet og fået udbetalt 65.000 kroner i erstatning for.

Direktøren siger, at han har været udsat for et komplot.

Da bilen blev fundet, lå den i et stort hul i en lade. Den tidligere medarbejder har forklaret, at han var blevet bedt om af direktøren, at grave bilen - en Suzuki Grand Vitara - ned.

Direktøren forklarede i Retten, at den tidligere medarbejder forsøgte at få en klemme på ham, med den bagtanke at kunne kapre hans kunder. Men den forklaring købte Retten ikke, da de mente, at det kun var direktøren, der havde interesse i at få forsikringspenge fra den »forsvundne« bil.

Dommen skal nu en tur i Landsretten.