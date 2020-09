Borgmester Niels Hörup fik en god snak med direktør Jens Thor Hansen hos Engel Danmark. Foto: Solrød Kommune

Direktør: - Vi ville ikke kunne klare os i en verden uden plastik

Ifølge Jens Thor Hansen, adm. direktør hos Solrød Strand-virksomheden Engel Danmark, er plastindustrien for mange blevet den helt store synder i miljødebatten. Han mener dog, at virkeligheden er noget mere nuanceret. Dette emne blev omdrejningspunktet, da borgmester Niels Hörup besøgte den lokale virksomhed.

Hos virksomheden Engel Danmark i Solrød Strand har man de sidste 50 år været leverandør af sprøjtestøbemaskiner på det danske, finske og norske marked. Derfor er der også blevet fulgt godt med i den seneste tids stigende kritik af plastindustrien, og det emne blev omdrejningspunktet, da borgmester Niels Hörup lagde vejen forbi til en kop kaffe hos den lokale virksomhed.

Jens Thor Hansen fortalte bl.a. borgmesteren, at han mener, der er en række vigtige faktorer, som ofte bliver glemt i debatten om plastik:

- Plastindustrien har de seneste år været under skarp beskydning på alt fra plast i havene til granulat omkring plastfabrikker til generel brug af plastik. Og ja, der findes da produkter, der set i bakspejlet ikke burde være produceret, men vi ville ikke kunne klare os i en verden uden plastik. Alt, hvad vi har med at gøre i dag, er på en eller anden måde afhængig af plastik. Det skyldes blandt andet de billige produktionsomkostninger og den høje hygiejne, som ved hjælp af plastik kan opretholdes i f.eks. sundhedsvæsnet.

Borgmester Niels Hörup ser ligesom Jens Thor Hansen en række fordele ved plast, f.eks. at det er med til at mindske madspild, men samtidig bør man være opmærksom på mængden af plast, der benyttes, mener borgmesteren.

- Der er ingen tvivl om, at der er en berettigelse for plast, det er et materiale, der er godt til mange formål. Der, hvor jeg kan se en udfordring, er i forhold til den overdrevne brug af emballage. Samtidig er det også en udfordring, at der er så mange typer af blandet plast, og det gør det vanskeligt at genanvende plasten. Derfor er det også nødvendigt dels at nedbringe plastforbruget og at tænke i plasttyper, der er designet til at gøre det muligt at genanvende plasten, siger Niels Hörup.

Borgmesteren påpeger desuden, at også affaldssortering spiller en vigtig rolle for at nå det langsigtede mål om genanvendelse, og derfor glæder det ham, at solrødborgerne er kommet så godt i gang med at sortere bl.a. plast med kommunens nye affaldsordning:

- Vi oplever, at borgerne i Solrød Kommune er rigtig gode til at sortere deres plast. Vi har opstillet en række forskellige containere og udarbejdet materiale, der beskriver, hvordan plastaffaldet skal sorteres for at gøre det så let for borgerne som muligt.