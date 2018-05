Karlstrup Kalkgrav er ikke kun et besøg værd for den flotte udsigt, men byder også på geologisk historie. Foto: Torben Thorsø

Dinosaurer i kalkgraven

De uddøde pludselig for 65 millioner år siden og mange forskere er enige om at det kan have været et meteornedslag, der hvirvlede så meget støv op, at plantelivet og dermed deres føde forsvandt. Hvis man bevæger sig ned i Karlstrup Kalkgrav i Solrød kan man, som et af bare 12 steder i verden, se tydelige spor af det støvlag, der dækkede jorden og dermed vendte op og ned på evolutionen.