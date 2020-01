Livet er fuld af overraskelse. Efter sidste kommunalvalg røg Dina Oxfeldt (V) ud af byrådet. Der manglede lige 13 stemmer. Men nu er hun tilbage efter at Jane Noer (t.h.) måtte trukke sig grundet en dom for vold. Foto: Jesper From

Dina tilbage i byrådet: - Den havde jeg ikke set komme

- Jeg havde det okay med ikke at blive genvalgt. Jeg havde jo været 12 år i borgernes tjeneste. Men de to første dage efter valget, var det da noget øv ikke at blive valgt, fortæller 62-årige Dina Oxfeldt.

Efter tre perioder i byrådet i Solrød blev det ved sidste valg et farvel. Dina Oxfeldt (V) manglede sølle 13 stemmer i at få en plads i byrådssalen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her