Jersie Gl. Skole er under forvandling til et boligområde.

Det trækker ud med prøvebolig på gamle skole

Af Jesper From

Det var i første omgang planlagt, at en prøvebolig på Jersie Gl. Skole ville stå klar midt i november. Men også det har Covid-19 sat en kæp i hjulet på. Ikke fordi projektet på nogen måde er droppet. Men byggeprocessen er længere end forventet, fordi der hele tiden skal tages hensyn til antallet af håndværkere på projektet.

Sidste melding fra udviklerne af det nye boligområde i Jersie. Domusnova fra Frederiksværk, var så at det vil være muligt at kigge inden for i en prøvebolig omkring 1. februar.