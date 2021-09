Det skal være trygt at være skolepatrulje

Når skolepatruljen stiller sig ud til skolevejen for at hjælpe andre sikkert i skole, er der nogle trafikanter, som ikke viser hensyn, og derfor oplever skolepatruljer, at deres arbejde er utrygt. Det er i løbet af de sidste par år dokumenteret i flere undersøgelser, som Rådet for Sikker Trafik og LB-Forsikring står bag. I den seneste undersøgelse fra 2019 fortalte 4 ud af 10 skolepatruljeelever, at de har haft ubehagelige oplevelser med trafikanter, og knap 3 ud af 10 skolepatruljeelever har oplevet en farlig situation. Det kunne for eksempel være, at en trafikant er kørt for tæt på skolepatruljen, eller at skolepatruljeeleven i sjældnere tilfælde er blevet ramt af en cyklist eller bil. Det har grundet coronanedlukningen ikke været muligt at foretage undersøgelser i fuldt omfang i 2020 og 2021.