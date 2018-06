Det hele begyndte med Jens

Udstillingen har overskriften »Det hele begyndte med Jens«, for han har i umindelige tider sat sit præg på kulturlivet i og omkring Solrød. Jens hedder for øvrigt også Nielsen til efternavn - men i reglen er "Jens" nok til at alle ved hvem man taler om. Ellers kender mange ham også som Doktor Jazz.

- Jens flyttede for et par generationer siden, med hustru og børn, til en kunst- og kulturfattig ørken, kaldet Solrød. Men ud fra devisen om at »skal noget gøres - må man gøre det selv«, fik han på forbløffende kort tid og ved hårdt arbejde, skabt Kunstforeningen Køge Bugt, og derigennem dannet grobund for et efterhånden blomstrende kulturliv, hvor flere og flere kunstnere og andre ildsjæle pludselig havde fået et kreativt miljø at udfolde sig i, fortæller Jørn Madsen, formand for Kunstforeningen Køge Bugt.