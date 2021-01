Send til din ven. X Artiklen: Det går sgu godt! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det går sgu godt!

Solrød - 25. januar 2021

Debat:

For et år siden, tilbage i 2020, kom Solrød kommunale Hjemmepleje på landkortet, efter en artikel i Berlingske Tidende. Det var desværre en kedelig historie, med en artikel omhandlende et højt

sygefravær.

Der skal også være plads til den gode historie, og hvor er Solrød nu, et år efter? Det vil jeg, som TR og med min daglige sparring til medarbejdere og ledere rigtig gerne fortælle.

Vi er rigtig godt på vej til at få en super god arbejdsplads, hvor jeg allerede nu hver dag møder glade kollegaer, der siger godmorgen eller hej med et smil på læben. Jeg møder også kollegaer der sammen finder løsninger, når de i det daglige vender de forskellige udfordringer, der kan være ude i hjemmene hos borgerne. Ligeså er der igen blevet en lyst til at hjælpe med at tage en

ekstravagt, når en kollega skal have fri, for nu er det langt sjældnere, at man bliver kaldt ind eller spurgt af sin leder. Ikke at det aldrig sker, men vi står langt mere sammen, fordi der er en lyst og en interesse for at lykkes.

Men hvad er der da sket siden, at det er blevet en noget anden arbejdsplads?

Der er både kommet mange nye medarbejdere og et par nye ledere. Ledelsen, vores arbejdsmiljørepræsentant og jeg har lavet nye introskemaer, så nye har følt sig mødt og haft lyst til at blive.

Vi har fået langt bedre og mere synlig kommunikation og vi har fået åbnet godt op for et samarbejde med sygeplejen.

Det sidste gør, at vi nu også har langt større mulighed for at udvikle os fagligt både social og sundhedshjælpere og assistenter. Faktisk i en sådan grad, at eleverne nu har mere lyst til at komme i praktik i Solrød Kommune, og vi glæder os til der kommer endnu flere.

Derudover har vi haft en ekstern konsulent fra virksomheden Conopor til at hjælpe os gennem de mange ændringer. Det har givet os mulighed for nogle andre typer af indsatser og det har gjort, at der er opstået et tæt samarbejde, som netop har betydet, at det er blevet et unikt forløb for Den Kommunale Hjemmepleje.

Jeg siger ikke vi er i mål, men vi er langt, længere end jeg havde turde håbe på, da vi gik i gang i februar, hvor det bestemt var en arbejdsplads med store udfordringer.

Derfor er det også ærgerligt at den nyeste rapport med sygefraværsstatistikker fra ældreområdet fra CEPOS påpeger 2019 fravær - øv, for det viser ikke hvor meget vi har flyttet os og arbejdet med at vende situationen, men dunker desværre medarbejderne i hovedet med at det stadig er skidt. Men nej. Vi er som sagt langt.

I de her tider, hvor Corona og vaccination fylder på alles læber, er jeg igen stolt af min arbejdsplads. Når jeg ser hvordan hver enkelt kollega tager det her i stiv arm.

Det lykkedes kun fordi vi sammen er blevet en stærkere flok og ikke mindst møder talt stærkt op hver dag. Vi har et større mentalt overskud og det gør, at vi tror på, at vi nok skal komme igennem.

Helle Andreasen social- og sundhedsassistent. Tillidsrepræsentant . Solrød kommunale. Hjemmepleje