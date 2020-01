Sidste års dyreste bolighandel stod Kjeldskov og Co i Greve for, da de solgte denne nyopførte luksusvilla på Niels Juelsvej for 13,5 milllioner kroner. Foto: Kjeldskov og Co.

Det er attraktivt at bo i Solrød - og dyrt!

Hvis du havde håbet på at købe ejendommen på Niels Juelsvej 13, så kom du for sent. Der er tale om en 328 kvm nyopført 2-plans strandvilla i absolut særklasse og til den »beskedne« pris af 13,5 millioner kroner. Dermed var det også den dyreste villa, som blev solgt i kommunen i 2019.

