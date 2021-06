Se billedserie Det tog ikke lang tid, før der kunne meldes udsolgt til turen til Camp Adventure ved Rønnede. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Det bliver en Sjov Sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det bliver en Sjov Sommer

Solrød - 15. juni 2021 kl. 10:26 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Var der frygt for at Sjov Sommer-aktiviteterne i år blev aflyst grundet coronasituationen, så kan mange børn - og formentligt også deres forældre - nu ånde lettede op. For som situationen er lige nu, så bliver alle aktiviteterne gennemført - altså hvis der er tilslutning nok. Der meldes i hvert fald om rigtig godt søgning til de mange og meget forskellige sommertilbud.

Det fortæller kultur- og fritidskonsulent Lisa Kimiko Makholm.

Tilmeldingerne blev skudt i gang 31, maj, og derefter er det gået stærkt - i hvert fald på nogle af holdene.

Der kan allerede nu meldes udsolgt til kanoturen på Tryggevælde Å, Camp Adventure med svævebane og træklatring, stand ud paddle, besøg hos biavler, waveboardsjov på kabelbane og SEG-race.

Tidligere år blev der lavet et fysisk program, man kunne sidde derhjemme og bladre i. Nu er programmet kun lagt ud på AULA samt sendt til privatskolerne. Det har to fordele. Nu kommer tilbudene direkte til målgruppen, og så er der løbende mulighed for at ændre i programmet. For der kommer hele tiden nye aktiviteter.

- Vi har lige fået en henvendelse fra rapperen MC Caffe. Han skal lære børnene at rappe. Det kommer til at foregå 31. juli og 1. august på biblioteket, fortæller Lisa Kimiko.

Det hold har plads til 15. deltagere.

i det hele taget er der i år flere at aktiviteterne, som er henlagt til biblioteket i Solrød, som nu også i høj grad er et kulturhus.

Men en stor del af aktiviteterne er i det fri. Og interessen for at lave et hold går super godt:

- Der begynder at komme mange tilbud udefra. Det er både frivillige og professionelle.

Blandt de nye tilbyde er et hold, hvor børnene skal lære at pynte kager. Et af de nye hold, som hurtigt var udsolgt, var SEG-race.

- Så generelt set ser det godt ud med tilmeldingerne i år. Jeg troede faktisk, at det ville gå noget langsomt på grund af, at vi lige er ved at åbne samfundet op, og at nogle måske kunne føle sig udtrykke ved at deltage, fortæller Lisa Kimoko.

- Men som coronasituationen er nu, så kan vi heldigvis give den fuld spade. At nogle måske er lidt tøvende med at få tilmeldt sig, kan også skyldes, at de måske endnu ikke ved, hvad de skal - og må - i sommerferien.

Der er hold fra tidligere år, som - af gode grunde - ikke er på programmet i år.

- Vi have et ukulele-hold. Men der kom ingen tilmeldinger.

Lisa Kimoko erkender, at det nok ikke lige var ukulele, at Solrøds børn gik og drømte om at lære at spille på i sommerferien.