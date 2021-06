- Det er faktisk dyrere for kommunen at få et privat firma til at tage sig af borgernes vasketøj, end at lade hjemmeplejen fortsætte med at varetage opgaven, men det er pengene værd, fordi det er en bedre løsning. Foto: Kenn Thomsen

Det beskidte tøj hængt til tørre

Solrød - 23. juni 2021 kl. 13:58 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Sagen om udbud af ældres tøjvask fik endnu en tur i tumbleren, da Solrød Byråd mandag aften diskuterede alle aspekter af sagen, der berører omkring 135 borgere i kommunen.

Ligesom man ikke skal blande hvid vask og kulørt vask, så kom der også rigtig mange nuancer på bordet i løbet af diskussionen, der uværgerligt mindede om, at kommunalvalget er lige om hjørnet.

I al sin enkelthed går sagen på, hvorvidt en lille gruppe ældre i kommunen skal have vasket tøj i eget hjem, af hjemmehjælpen, eller om der skal ske et udbud af tøjvasken, så hjemmehjælpen kan koncentrere sig om andre ting under besøget.

Her var det så, at der blev smidt en knaldrød sok ind til alt det hvide tøj i maskinen, så det hele flød sammen i lyserøde nuancer.

Jytte Willendrup (S) lagde for med at pege på, hvordan forslaget om at udbyde vasketøjet til en privat aktør, som indstillingen fra administrationen oprindeligt gik på, slet ikke frigiver de »varme hænder« som der bliver lagt op til.

I samme tråd opstillede Jonas Ring Madsen (S) et omfattende regnestykke, der i følge ham påviste, at en ordning, hvor gruppen ag ældre skulle have vasket deres tøj »udenfor hjemmet«, faktisk ville koste kommunen penge i sidste ende.

Bo Nygaard Larsen (RV) fokuserede på, at den frit valg ordning, der også er lagt op til, vil være en mulighed for borgerne kan vælge og »ikke noget byrådet fravælger på deres vegne«.

Emil Blücher (LA), der ellers ikke er bleg for at skrue op for kogevasken, fremførte, at den meget ideologiske diskussion om, hvilken ordning, der tjener de ældre bedst, faktisk var et ærgerligt eksempel på, at parterne stod alt for stejl overfor hinanden.

I sidste ende var det Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, der tømte vaskemaskinen og hængte tøjvasken op på tørresnoren. Det skete med et ændringsforslag, der med hans ord »stort set var identisk med den oprindelige indstilling«.

Hans ændringsforslag kunne dog ikke læses ud af dagsordenen, men resultatet af den meget lange diskussion om det beskidte vasketøj blev altså, at et flertal i byrådet har besluttet at sende tøjvask for borgere i eget hjem i udbud, som det hedder.

Ivar Haugaard-Hansen pointerede, at det i hans øjne er et nødvendigt serviceløft og omfordeling af hjemmehjælpens opgaver:

- Vi - og flere andre kommuner - har udfordringer med at rekruttere personale nok til at udføre det stigende antal opgaver i Den Kommunale Hjemmepleje. Det skyldes blandt andet, at vi bliver flere og flere ældre borgere, og opgaverne bliver mere og mere komplekse. Derfor har det også meget stor betydning, at vi nu kan frigive nogle ressourcer til omsorg frem for tøjvask, sagde han og forklarede, at selvom der nu lægges op til en egenbetaling af tøjvasken, som cirka svarer til de udgifter, borgeren selv har haft til tøjvask i forhold til strøm, vand, vaskepulver og afskrivning på egen vaskemaskine, er der på ingen måde tale om en spareøvelse:

- Det er faktisk dyrere for kommunen at få et privat firma til at tage sig af borgernes vasketøj, end at lade hjemmeplejen fortsætte med at varetage opgaven, men det er pengene værd, fordi det er en bedre løsning.

Det endelige ændringsforslag blev stemt igennem af et smalt flertal, bestående af Venstre (8) og Konservative (2).