Støjvolde gør en forskel. Men der skal mere til for at en række familier i Solrød kan få sat volumen fra Køge Bugt Motorvejen ned. Foto: Arne Svendsen

Den lange kamp mod støjen fra motorvej

Solrød - 06. oktober 2021 kl. 12:54 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Næsten 3000 boliger ligger så tæt på Køge Bugt Motorvejen, at støjen generer. Miljøstyrelsen har fastslået, at 16 boliger har mere end 68 db, og det anses for stærkt støjbelastede. Med andre ord, er det ikke sjovt at bo tæt på landets mest trafikerede motorvej.

Men boligerne ligger, hvor de ligger - og motorvejen ligger, hvor den ligger. Så hvad gør man så?

Ja, det vil byrådet gerne blive meget klogere på. Derfor er der nu afsat 200.000 kroner til en analyse, som forhåbentligt skal munde ud i mere end et støvet læderbind i en reol på rådhuset.

Det bliver en ekstern rådgiver med ekspertise i trafikstøj, som skal foretage en analyse, som gerne skal komme med konkrete bud på, hvilke realistiske initiativer, som kan medvirke til at reducere larmen fra motorvejen.

Der findes i forvejen en række tiltag, man kan udføre for at dæmpe motorvejsstøjen. Det kan være supplerende støjskærme, forhøjelse af jordvolde, støjreducerende asfalt og nedsættelse af hastigheden.

Nu er det ikke sådan, at det er Solrød Kommune, som skal gå ud og hoste op med en masse millioner, for at få skruet ned for larmen. Eventuelle initiativer skal udføres i samarbejde med Vejdirektoratet og finansieres med statslige midler.

Men det fremgår samtidigt:

"Analysen kommer således til at blive grundlag for, Solrød Kommune kan indgå i konkret dialog med Vejdirektoratet/Transportministeriet om potentielle støjreducerende tiltag. Såfremt analysen viser, at der er initiativer som Solrød kommune selv kan løfte/realisere, vil disse blive fremlagt til behandling i Byrådet."

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for at reducere støjen fra statsvejene. i forbindelse med den sidste nationale aftale om infrastruktur, er der afsat yderligere tre milliarder kroner til at få skruet ned for noget af trafikstøjen frem til 2035.

Så langt - så godt.

Men der er ikke afsat penge til at mindre trafikstøj i Solrød kommune. Det skyldes formentligt, at intervallet i hovedparten af de støjbelastede boliger i Solrød ligger lige på den "forkerte side" af støjgrænsen på 58 db.

Lige meget hvad, så er der mange familier i Solrød, som plages af de drønende biler på Køge Bugt Motorvejen. Så det sidste er med garanti ikke sagt i sagen om at få sat støjvolumen ned, så man kan opholde sig ude i sin haven uden af få tinnitus eller skulle råbe til hinanden - og glemme alt om fuglefløjt og susen fra træerne.