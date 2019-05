Se billedserie Det gik stærkt, da Marianne Vind fik lov til at hænge plakater op i hjembyen Havdrup forud for valget til Europa-Parlamentet, som hun stiller op til. Privatfoto Foto: Tonny Lauridsen

Debutant er fuld af kampgejst

Solrød - 10. maj 2019 kl. 15:06 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er valg alle vegne i øjeblikket, men Marianne Vind var en af de første, der kravlede til tops i lygtepælen for at hænge sin valgplakat op - i hver fald i hjembyen Havdrup.

Hun stiller op til Europa-Parlamentet og er fuld af kampgejst:

- Jeg brænder for at skabe det gode arbejdsliv og der er rigeligt at gøre!

Hun er opstillet som kandidat for Socialdemokratiet i Region Sjælland og arbejdslivet er hun velbevandret i, blandt andet fra fagforeningen HK/Privat, hvor hun er næstformand. I den kommende tid vil hun fokusere al sin energi på at fortælle om hendes politiske standpunkter.

Hun lyder som en garvet politiker, men der er faktisk første gang Marianne Vind gør væsen af sig politisk og hun har ikke helt vænnet sig til at sidde i lygtepælene endnu.

- Det er faktisk lidt underligt at se sig selv hænge deroppe, siger hun med et grin og fortæller, at hun blev prikket på skuldrene og spurgt om det ikke var på tide at hun kombinerede medlemsskabet af Socialdemokraterne og hendes faglige baggrund.

Europa-Parlamentet har ry for at være lidt af en pensionistplads for ældre folketingsmedlemmer og det vil Marianne Vind gerne være med til at ruske lidt op i.

- Jeg kommer med noget andet end mange andre kandidater og er ikke gået den traditionelle vej, siger hun med henvisning til, at man normalt skal »stige i graderne«, for at få den slags poster.

Hun er oprindeligt født i Køge, men opvokset i Kalundborg og har været omkring København, før hun for fem år siden landede i Havdrup.

- Her tager ting lidt længere tid, fordi man for eksempel får sig en sludder i Brugsen. Man kommer hinanden ved og man tager sig af hinanden; det kan jeg godt lide, som hun siger.

Hun erkender gerne, at EU-arbejdet kan virke lidt fjern for mange. Men hun mangler ikke håndgribelige eksempler på nogle af de sager, der også stor relevans for hjemlige arbejdspladser.

- I dag kender vi for eksempel mange af de kemikalier, der er kræftfremkaldende, men det er ikke rimeligt, at når nye opdages så får virksomhederne otte år til at skifte dem ud - og i al den tid bliver folk udsat for stofferne.

Sådan er den gældende EU-lovgivning nemlig og så er det noget, der trænger til at blive lavet om, mener Marianne Vind.

Valget til Europa-Parlamentet bliver holdt den 26. maj 2019.