Debat: Nej til serviceforringelser for de ældre

Solrød - 18. marts 2021 kl. 09:38 Kontakt redaktionen

Vi løser ikke udfordringerne i hjemmeplejen ved serviceforringelser og øget brugerbetaling.

På seneste møde i Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget blev vi præsenteret for det forslag, at vask af de ældres tøj skal udliciteres, og at borgerne selv skal betale for denne service i fremtiden.

Hele forslaget er bundet op omkring en effektiviseringsgevinst, som hentes ved, at flere ældre borgere i fremtiden vil være tvunget til at fravælge tøjvask af økonomiske hensyn.

Forslaget om øget brugerbetaling rammer skævt. Det skal ikke være pengepungen, der skal afgøre, om den ældre har rent tøj at tage på.

Det kan vi ikke acceptere.

Hvis man værner om en værdig ældrepleje, skal man selvfølgelig også hjælpe med til, at de ældre har rent og præsentabelt tøj. Og det er ingen tvivl om, at de ældre der vil være nødt til at fravælge tøjvask, vil opleve en serviceforringelse. Heldigvis fik vi forslaget hældt af brættet, og sagen er sendt tilbage til administrationen.

En ny udliciteringsmodel for tøjvask, uden brugerbetaling, vil blive fremlagt på næste møde i Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget. For vi vil nemlig gerne være med til at frigive mere tid hos hjemmeplejen og flytte tid fra tøjvask til mere omsorg og mere pleje. Men det bør samtidig være muligt, hvis borgeren ønsker det, at få vasket sit tøj i sin egen maskine. Vi er med andre ord ikke modstandere af udlicitering af arbejdsopgaver, der kan være med til at styrke kerneopgaven. Men vi vil ikke acceptere en ordning, det medfører højere brugerbetaling og serviceforringelser.

Brian Mørch (DF)

Næstformand i Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Henrik T. Larsen (SF)

Medlem af Social-, sundheds- og fritidsudvalget

John Wennerwald (S)

Medlem af Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Jytte Willendrup (S)

Medlem af Social-, sundheds- og fritidsudvalget