Debat: Alvorlige demokratiske svigt omkring Solrød Biogas

Solrød - 03. december 2020 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

Åbent brev til borgmester Niels Hörup (V):

Kære Niels.

Center for Demokratisk Facilitering har de seneste måneder konstateret, at der er alvorlige demokratiske svigt i forhold til beslutninger og processer omkring Solrød Biogas. Vi har derfor anmeldt en række formodede overtrædelser af lovgivningen til de relevante myndigheder.

En kommune er forpligtet til at sikre, at lovgivningen overholdes. Når kommunen modtager en henvendelse om mulige overtrædelser, er kommunen forpligtet til selv at undersøge forholdene.

Den 8. september 2020 har du på Byrådets vegne orienteret Center for Demokratisk Facilitering om, at Solrød Kommune ikke vil undersøge forholdene, med mindre I modtager en henvendelse fra Ankestyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Herefter skriver du den 23. oktober 2020 til os, at du "kunne overveje et medlemskab" af Center for Demokratisk Facilitering. Du beder os til brug for disse overvejelser om at sende dig vores vedtægter, regnskaber samt plan for aktiviteter i 2020/2021 m.v.

Vi er selvfølgelig glade for din interesse, men mener, at der i forhold til dit medlemskab hos os kan være en interessekonflikt. Du er jo både borgmester i Solrød Kommune og bestyrelsesformand hos Solrød Biogas A/S. Vores kasserer, der står for medlemsregistreringen, skrev derfor dette til dig.

Nu har jeg modtaget en mail fra dig, hvori du skriver, det er "små-pinligt", at vi ikke har besvaret dine "9 væsentlige spørgsmål", samt at "jeres foreningsdemokrati står i et hyklerisk skær i forhold til det, som I forventer af andre.... hvorfor tager I ikke jeres egen medicin?"

Du skrev til os, at du ønskede oplysninger, fordi du overvejer et medlemskab. Nu skriver du, at dine spørgsmål er i forlængelse af byrådsmødet i september 2020, hvor jeg som formand for Center for Demokratisk Facilitering stillede spørgsmål omkring Solrød Kommune og Solrød Biogas A/S. Helt ærligt Niels, hvad mener du?

Iben Brinkland

Center for Demokratisk Facilitering

Borgmesteren svarer:

Formand Iben Brinkland, CEDE i Slagelse, som er en privat forening, har endnu ikke besvaret de 9 af i alt 10 spørgsmål, som jeg har sendt på mail til hende for en måned siden. Formanden har - højest usædvanligt - valgt at stille spørgsmål via Dagbladets redaktion i Køge i stedet for at svare på mine spørgsmål - og direkte til mig. Spørgsmål besvares ikke med modspørgsmål med mindre man har IKKE "har rent mel i posen", som jeg ser det.

Nå, jeg formoder, at der aldrig kommer svar til mig på mine spørgsmål, men da jeg altid besvarer spørgsmål fra pressen, har jeg følgende kommentarer:

1. Solrød Kommune overholder selvfølgelig lovgivningen. Det er et helt grundlæggende princip i en retsstat, og hvis en statslig myndighed realitetsbehandler klager, hvor vi er part, så besvarer vi naturligvis disse henvendelser. I Iben Brinklands tilfælde er de bare udeblevet indtil videre.

2. Biogas er en vedvarende og bæredygtig energikilde, der er vejen frem i den grønne omstilling. Det afløser fossile brændsler, hvorved CO2-udledningen reduceres betydeligt. Det nuværende biogasanlæg reducerer CO2-udledningen svarende til en skovplantning på 2½ gang Solrød Kommunes areal. Med et evt. nyt biogasanlæg på Åmarken er det skovplantning svarende til samlet 4 gange Solrød Kommunes areal.

3. Jeg er fortaler for demokrati og den demokratisk udvikling i Danmark. Omtalen af Iben Brinklands private forening Center for Demokratisk Facilitering har pirret min nysgerrighed, men jeg er mega skuffet over foreningens lukkethed og manglende overholdelse af foreningens egen målsætning om demokratisk (medlems-) facilitering.

Jeg mener helt ærligt, at foreningens lukkethed og dobbeltstandard (kræver et af andre, men gør det modsatte selv) indikerer en hyklerisk adfærd ... men jeg kan tage fejl, hvis Center for Demokratisk Facilitering har svaret på mine spørgsmål på mail - en mail, som i bekræftende fald er blevet "fanget" i spamfilteret.

Borgmester Niels Hörup (V)