De unge får helt ny café

Caféen bliver etableret i lokaler på Solrød Gl. skole, og de unge har selv været med til at definere, hvad sådan en café skal indeholde for, at det er et fedt sted at hænge ud. De unges ønskeliste er bl.a. mundet ud i et hyggeligt loungested, hvor man kan slænge sig i sofaer, et sceneområde, hvor man fx kan give koncert med sit band, og langborde, hvor man kan hygge sig med brætspil. Alt sammen i et moderne og cool look.