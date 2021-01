De skal kystsikre og beskytte 1200 ejendomme

Med udgangspunkt i oversvømmelsesrisikoen fra havet har Solrød Kommune udarbejdet en samlet plan for højvandssikring af område C og fastlagt et sikringsniveau på 2,8 m. Figuren viser en simulering af havvandsstanden i 2,8 m med foreslået sikringsløsning ved Karlstrup Mosebæk, som udgør et af de tre vandløb i projektet, hvor havvandet under stormflodssituationer vil kunne trænge ind i baglandet. Figur: Sweco.