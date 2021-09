Se billedserie Mandag var der en lille ceremoni ved byggeriet Green Hills, hvor der blev muret en kapsel ind i fundamentet på den næste del af byggeriet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: De grønne bakker rejser sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De grønne bakker rejser sig

Solrød - 28. september 2021 kl. 11:29 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Den første bakkekam har allerede rejst sig i landskabet, men derfor kan man jo godt fejre, at et markant byggeri nu er klar til næste etape.

Mandag eftermiddag var der derfor indbudt til grundstensindmuring på projektet Greeen Hills, der ligger på adressen Fortunas Have i Solrød.

Byggeriet skal være en slags byport til strandkommunen, når man kommer fra syd og der var også meget glade miner, da byggeriet blev rost af de involverede parter.

- Den positive fortælling om Green Hills er i den grad en gevinst for Solrød Kommune, lød det blandt andet fra borgmester Niels Hörup, der roste byggeriet for at leve op til de visioner byrådet havde, da det blev besluttet at opføre et grønt og bæredygtigt byggeri på den såkaldte Cordozagrund.

Men til fortællingen hører så også, at salget af grunden, i følge borgmesteren, har indbragt kommunen på den rigtige side af 100 millioner kroner - der er gået i den fælles kasse.

Boligbyggeriet har fået navnet Green Hills, fordi det giver associationer til grønne bakker, der rejser sig fra jorden mod himlen. Det udvikles i et samarbejde mellem Balder Danmark, Sjælsø Management, Bovieran Danmark og Danielsen Architecture.

Byggeriet opføres som en åben karrébebyggelse med skrå tagflader, som rejser sig fra jordoverfladen og mødes i en spids i 9. Det blev ved ceremonien fremhævet, hvordan der stadig er taget hensyn til naboerne, da bygningerne er helt nede i jordhøjde tættest på nabobygningerne.

Bebyggelsen består af cirka 350 boliger, hvoraf de cirka 300 opføres af Balder Danmark. Her varierer lejlighederne i størrelse fra 2-6 værelser, fordelt på 60-150 kvadratmeter. Dertil kommer 55 andelslejligheder, som Bovieran Danmark opfører rundt om en slags have, som et seniorfællesskab, målrettet seniorer på 55+ år.

Det var også en meget tilfreds ledelse hos selskabet Balder, der står for byggeriet og senere skal stå for driften af samme - iden selve ceremonien, hvor der skulle mures en tidskapsel ind i fundamentet på bygningen.

- Green Hills er i sig selv en grundsten, for fremtidens byggeri og for fremtiden i Solrød, sagde direktør Flemming Jensen, der roste Solrød Kommune for at have været særdeles hurtige i sagsbehandlingen af det nye byggeri.

Han fortalte desuden, hvordan Balder danmark ikke bygger lejligehder - men hjem:

- Man skal se på vores byggeri og tænke: Her vil jeg gerne bo, for her er trygt og godt.

Talerne blev afsluttet med det som hele arrangeméntet handlede om; nemlig at få muret den føste grundsten fast.

Det klarede de forskellige repræsentanter i fin stil sammen med borgmesteren.

Det er meningen, at byggeriet Green Hills skal stå færdig omkring årsskiftet 2022/2023.