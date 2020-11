Datter hjemme ved indbrud

En datter på ti år fik sig noget af et chok søndag eftermiddag. Hun var alene hjemme på Skibsager, da hun så skyggen af to personer, der gik op på 1. sal og hurtigt ned igen og ud af hoveddøren. Datterens forældre kom hjem lige efter og mødte en meget forskrækket datter. Der var ligeledes en hund hjemme, men den har ligget i sofaen hos datteren, indtil de to personer smækkede hoveddøren, da de gik.