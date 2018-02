Da Birthe blev konge og dronning

Hvorfor nøjes? Det er ikke til at vide. Men noget kunne tyde på, at Birthe Berglind havde sat sig for at give den fuld skrue, da der mandag eftermiddag blev holdt fastelavnsfest på plejecenter Christians Have. I hvert fald tog Bithe godt for sig af »retterne«, da omkring 20 beboere gik til angreb med køller på de to ophængte fastelavnstønder. Den ene i træ, og den anden i pap.

Med to tønder skulle der også findes to kattekonger og to kattedronninger. Hvad nok ingen lige havde regnet ud, var at beboeren Birthe Berglind ikke bare slog til de to tønder. Men hun lagde hårdt ud med at slå bunden ud af trætønden, og indkasserede for det en dronningekrone. Her blev Henny Konradsen kattekonge.