Der bliver hele 300 starter ved DM i dressur, som i år holdes i Solrød.

DM i dressur i Solrød

Solrød - 30. september 2021

Solrød: Solrød Rideklub danner i weekenden 1.-3. oktober rammerne om Danmarksmesterskaberne i holddressur for heste, hvor de dygtigste ryttere fra hele landet kommer og konkurrerer om at blive det bedste hold i Danmark. Solrød rideklub stiller også med et hold i konkurrencen bestående af: Karina Høybye, Marie Louise Loberg, Julie Graff og Frida Brøggler.

- I Solrød Rideklub har vi fokus på at fremme sammenhold og klubånd, siger formand Helle Antvorskov.

- Det er derfor dejligt for os, at vi netop skal lægge baner til årets holdkonkurrence. I en sport, der er meget individuelt orienteret, er det dejligt at have konkurrencer for hold, og vi har sat alle sejl til for, at ryttere og heste skal føle sig godt tilpas og nyde deres ophold i Solrød. Derfor holder vi fællesspisning både fredag og lørdag, har velkomstreception fredag aften og banko i om lørdagen.

Søndag kommer Borgmester Niels Hörup og overrækker præmier til vinderne af Danmarksmesterskabet.

Der vil være ca. 300 starter i løbet af weekenden, og der kommer ca. 90 heste og overnatter i teltstalde på gården, så rideklubben summer af aktiviteter lige nu.

Tilskuere skal være hjertelige velkomne på Nordmarksvej 12 for at se de dygtige ekvipager danse i ridehuset, hvor der er gratis indgang hele weekenden. Det vil også være muligt at deltage i fællesspisning samt banko, ligesom cafeteriet vil have åbent fra tidlig morgen til sen aften, hvor man vil kunne købe lækkert mad eller en dejlig forfriskning.