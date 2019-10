De to DJs Dennis Skoglund og David Egebjerg fra Solrød Strand har sat 70 timer af deres fritid af til at sende nonstop på twitch.tv - fordi det er sjovt, og fordi det giver mening. Privatfoto.

DJs underholder nonstop i 70 timer for Knæk Cancer

Det er de to internet-DJs i Solrød Strand, Dennis Skoglund og David Egebjerg, som på platformen twitch.tv/djskoge i mindst 70 timer frem til søndag eftermiddag morgen, middag, aften og nat fyrer op under en masse god musik fra 90erne og 00erne.

Der er fuld hammer på i 70 timer uafbrudt. Ikke kun fordi det er sjovt, fedt og udfordrende. Men især med den mission om at få samlet en masse penge ind til et godt og vigtigt formål. Nemlig Knæk Cancer.

