Covid: Det går den rigtige vej

14. december kunne vi fortælle, at Solrød var røget helt til tops på landsplan, når det gjaldt incidens - altså hvor mange, der ville være smittede, hvis den lille kommune havde 100.000 indbyggere.

Her var der en incidens på hele 743,5. Vi kunne samtidigt fortælle, at 173 var registreret smittet med Covid-19 inden for den sidste uge.