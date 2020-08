Covid-19 i Solrød: Det går kun én vej: Den rigtige

Inden for de sidste syv dage har der kun været to nye smittede.

»Det viser, at vi følger retningslinjerne om at holde afstand, spritte af og vaske hænder hyppigt - og det opfordrer vi til, at I bliver ved med, så vi kan holde smitten væk. Heldigvis oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed i går, at der ikke er grund til særlig bekymring eller tiltag i kommunen, men derfor skal vi stadig holde de gode vaner vedlige«, skriver Solrød Kommune på facebook.