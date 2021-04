Coronasikker kamp mod kræften

- 2020 har været et hårdt år for os alle. Men for mennesker ramt af alvorlig sygdom som kræft, har det været hårdt i særdeleshed. Mange har levet isoleret, turen på hospitalet til undersøgelser, svar og behandlinger er foregået alene, og den usikkerhed, som Corona har bragt med sig, har sat dybe spor hos mange patienter og pårørende. Kræft holder ikke pause, selvom der er Corona, så også i år har vi brug for en masse indsamlere til at støtte op om kræftsagen, siger Birgitte Lauridsen, som er formand for kræftens bekæmpelse i Solrød.