Se billedserie Borgmester Niels Hörup har fuld forståelse for, at grebet nu strammes for at få bugt med det stigende antal smittede. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Corona-lukning: - Det er ubetinget den rigtige beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-lukning: - Det er ubetinget den rigtige beslutning

Solrød - 07. december 2020 kl. 12:06 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Det er en anderledes hverdag, som mange af borgerne i Solrød står overfor fra på onsdag, når nye restriktioner træder i kraft. Restriktioner, som vil fortsætte helt frem til 2. januar.

- Det er nu vi virkeligt skal tage fat, ellers kan sygehuskapaciteten komme under et voldsomt pres. Så det er ubetinget den rigtige beslutning, fortæller borgmester Niels Hörup (V) efter han i dag klokken 9 - sammen med 36 andre borgmestre og de to regionsformænd - blev orienteret af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke om, at der nu sættes massivt ind for at få sat en prop i de voksende smittetal.

Helt konkret sker der følgende fra i overmorgen:

Alle skoleklasser fra 5. klasser og op samt gymnasier og videregående uddannelser skal fjernundervises - altså hjemmefra.

Alle serveringssteder skal holde lukket. De har dog stadig mulighed for takeaway.

Alle private og offentligt ansatte opfordres til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt. Det gælder ikke medarbejdere, som har kritiske funktioner.

Der lukkes for adgang til sportshaller, kulturinstitutioner, svømmehaller og fitnesscentre.

Børnehaver og vuggestuer fortsætter som hidtil.

Der bliver ikke - som i Nordjylland - restriktioner omkring at krydse kommunegrænserne.

Det ser fortsat rigtigt skidt ud med smittetallene i Solrød kommune. Og der er flere grunde til, at det kniber med at få tallene ned.

Søndagens opgørelse viste 89 smittede, hvilket giver en incidens på hele på 382,5.

Der er et par episoder, som har medvirket til flere corona-smittede. Det handler om to episoder inden for idrætsområdet.

Da Uglegårdsskolen blev lukket ned på grund af et større udbrud af smittede blandt nogle få lærere og en del elever, blev der ved genåbningen opfordret til, at eleverne skulle stille med en negativ Covid-19-test for at komme tilbage i skole. Det har siden vist sig, at der er nogle forældre, som har valgt, at deres børn ikke skulle testes.

Så ville det naturlige være, at børnene så ikke måtte komme ind på skoleområdet. Men sådan forholder det sig ikke, fortæller skoleleder Jonas Rasmussen:

- Vi må ikke sende de elever hjem, som ikke er testet. Det er mærkeligt. Nogle af reglerne er for videregående! Vi kan kun opfordre til forældre-ansvar.

Jonas Rasmussen får ikke sved på panden, når alle fra 5. klasse og opefter nu skal fjernundervises. Skolen har ligesom en rutine fra tidligere.

- Vi er ved at være rutinerede i at etablere fjernundervisning. Den største logiske opgave, er at - da vi er en folkeskole - så skal alle elever have mulighed for at arbejde hjemmefra. Det vil sige, at de skal have computer og netværk. Da vi lukkede hele skolen, udleverede vi omkring 200 computere.