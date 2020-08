- Vi har fulgt alle retningslinjer, men vi måtte desværre lukke spring-campen, da en forældre og et barn blev testet positive for covid-19, fortæller formand for Solrød Gymnastikforening, Pia Nyvang. (Billedet er taget ved en anden lejlighed, red) Arkivfoto: Anders Fallesen

Corona lukker gymnastiklejr: Smittede fanget i rutinetjek efter ferie i Spanien

Solrød Gymnastikforening måtte lukke den planlagte spring-camp søndag, efter at en forælder og et barn blev testet positiv for Covid-19. Familien havde været ude at rejse og havde taet imod tilbuddet om at blive testet, da de kom hjem. Men de følte sig ikke syge.

