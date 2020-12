Foto: FROM

Corona-chok: Solrød hårdest ramt

Solrød har længe ligget blandt de kommuner i landet, som var hårdest ramt på smittetal, når man regner ud fra det såkaldte incidens, altså hvor mange der ville være smittet, hvis kommunen havde 100.000 borgere. Lørdag kom så de nyeste talt. Og her er Solrød røget helt i top med en incidens på hele 726,4. Det højeste af alle i landet!

Indenfor den sidste uge er 169 blevet registreret Covid-19-smittede. Her er det værd at bemærke, at hver fjerde er mellem 10 og 19 år. Helt præcist 44 smittede.