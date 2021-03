Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Ingen Solrødborgere indlagt de sidste fjorten dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Ingen Solrødborgere indlagt de sidste fjorten dage

Solrød - 11. marts 2021 kl. 09:17 Kontakt redaktionen

I Solrød Kommune er smitten lav, der er lokale testcentre, flere ældre er vaccineret, og på mandag må de store skoleelever i begrænset omfang igen vende tilbage til skolen.

- Nu kommer foråret og med det optimismen, men vi skal fortsat huske at passe rigtig godt på os selv og hinanden og overholde retningslinjerne, siger borgmester Niels Hörup her på årsdagen for nedlukningen af Danmark.

I Solrød Kommune er status et år efter nedlukningen, at der er 10 nye smittede borgere de seneste syv dage, hvilket bringer Solrød Kommune ned på en incidens på 43 smittede borgere ud af 100.000, og der har ikke været borgere indlagt med Covid-19 fra Solrød Kommune de seneste fjorten dage.

Samtidig har Falck i denne uge åbnet to nye walk in kvikteststeder i henholdsvis Solrød og Havdrup, og der er mulighed for at få en PCR-test i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

På vaccinationsfronten er Solrød Kommune i mål med vaccinationerne af beboerne på Plejecenter Christians Have, målgruppe 2 og 3 er også snart færdigvaccineret, og flere end 2.000 borgere i Solrød Kommune er i alt påbegyndt vaccination mod Covid-19.

På Plejecenter Christians Have må beboerne få besøg af flere af deres kære, og også på dagtilbuds- og skoleområdet er der optimisme at spore. Dagtilbuddene er fortsat åbne, elever fra 0. til 4. klasse går i skole, og mandag 15. marts må de store skoleelever også vende tilbage til skolen i begrænset omfang.

- Det har været et hårdt år for os alle - unge som ældre - men vi har vist, at vi ved fælles hjælp er kommet igennem året, og jeg tror og håber på, at vi er gennem det værste. Lysere tider ligger foran os. Nu kommer foråret og med det optimismen, men vi skal fortsat huske at passe rigtig godt på os selv og hinanden og overholde retningslinjerne fx om at spritte af, vaske hænder, holde afstand, bruge mundbind og max være fem personer samlet ad gangen, siger borgmester Niels Hörup.