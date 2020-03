Der bliver ingen lancier på fredag, for ledelsen på Solrød Gymnasium har foreløbig aflyst gallafesten. Arkivfoto: Jesper From

Corona: Gymnasium udskyder stor gallafest

Piger og drenge Solrød Gymnasium kan desværre godt hænge festtøjet tilbage i skabet, for der bliver ikke galla på Solrød Gymnasium lige foreløbig.

Skolen har netop meldt ud, at på grund af forholdsreglerne omkring den udbredte Corona-virus, så er fredagens gallafest udsat på ubestemt tid.

- Vi gør det for at passe på hinanden, og med så mange mennesker forsamlet til en fest kan man jo ikke bede folk om ikke at hold i hånd eller komme tæt på hinanden, siger skolens rektor Bjarne Thams.