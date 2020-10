Christina Buchwald mødte Benjamin Arzrouni i forbindelse med Stop Spild Lokalt i Køge. Nu er de kærester, skal snart giftes - og så står de sammen om at få projektet op at køre i Solrød. Foto: Jesper From

Christina til kamp mod madspild

Der skal mere end en brækket fod til, at Christina Buchwald ikke kommer ud over stepperne. For godt nok er det lidt besværligt at komme rundt med krukker, men det skal ikke forhindre i at få sat projektet igang.

Christina har sat sig for, at nu var tiden inde til at foreningen Stop Spild Lokalt også skal gøre sit indtog i Solrød kommune. For også i Solrød er der borgere, som kæmper med at få budgettet til at gå op - og få penge til mad på bordet hver dag.