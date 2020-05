- Mit fadøl røg lige i skraldespanden, da jeg måtte lukke for servering, fortæller Bent Nybo fra Cafe Nybos. Han håber, at næste fase i genåbningen af landet indbefatter servering indendørs - men bare med længere afstand mellem gæsterne. Foto: Jesper From

Caféejer: - Jeg kan ikke bruge udeservering til noget

- Mit areal foran cafeen ligger i skygge - og der er tit meget vind gennem Solrød Center. Så jeg vil faktisk foretrække fortsat at holde lukket for servering. For udendørsservering giver ingen mening for mig. Jeg tror da ikke, at der er nogen, som vil sidde og spise udenfor. Det er alt for tidligt på sæsonen. Nej, så vil jeg hellere koncentrere mig mere om mit takeaway, som jeg tror der er et godt marked for. Jeg har i hvert fald haft fuld drøn på med tapas og burgere ud af huset.

Meget i sol og måne taler for, at der snart bliver åbnet for udendørsservering i forbindelse med fase 2 af genåbningen af Danmark.

