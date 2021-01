Byrådsmedlem: - Lokale folkeafstemninger er ikke lig med mere demokrati

Det er blandt andet udsigten til et stort transportcenter og udvidelse af biogasanlæg i kommunen, som flere har nævnt som mulige emner til en lokal folkeafstemning, og det er inden for de muligheder, som kommunen har til at holde en folkeafstemning. Det er nemlig muligt for eksempel at holde lokale folkeafstemninger om lukning af en skole, placering af et nyt plejehjem med mere.