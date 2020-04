Se billedserie Der skal fortsat passes godt på den unikke sansehave. Det er der enighed om i byrådet. Foto: Solrød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet sikrer god vedligeholdelse af eventyrlig sansehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådet sikrer god vedligeholdelse af eventyrlig sansehave

Solrød - 02. april 2020 kl. 14:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den enestående sansehave, der omkranser Plejecenter Christians Have, sidste år i maj officielt blev indviet, var det åbenlyst, at der her var tale om en helt ekstraordinær fin gave fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde - OJD, som havde doneret ikke mindre end 11,5 mio. kr. til projektet.

Den vidunderlige have, der netop nu er på nippet til at bryde ud i et sandt blomsterhav akkompagneret af et væld af duftende urter, er på hele 8.000 kvm og er til daglig glæde for både beboere og besøgende på Plejecenter Christians Have. En sådan gave, skal der naturligvis værnes om, og derfor har byrådet i Solrød Kommune på mandagens byrådsmøde valgt at frigive ekstra penge til vedligeholdelsen af den eventyrlige have.

Oven i de 252.000 kr., der allerede indgik i donation til vedligeholdelse om året frem til 2021, har byrådet valgt at frigive 116.000 kr. i 2020 og 63.000 i 2021.

- At beboere på Plejecenter Christians Have kan nøjes med at gå lige uden for døren og opleve et væld af sanseindtryk er af næsten ubeskrivelig værdi. Denne gave skal vi værne om i mange år fremover, siger borgmester Niels Hörup.