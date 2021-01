- Vi har aldrig stået i en situation, hvor vores sundhedsberedskabsplan er så aktuel som netop nu, siger Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for social- sundheds og fritidsudvalget. Foto: Solrød Kommune

Byrådet har vedtaget opgraderet sundhedsberedskabsplan

De mange gode erfaringer fra håndteringen af Covid-19 er taget med i arbejdet med Solrød Kommunes reviderede sundhedsberedskabsplan, fortæller Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

- Vi har aldrig stået i en situation, hvor vores sundhedsberedskabsplan er så aktuel som netop nu, og de mange gode erfaringer i forbindelse med håndteringen af Covid-19 er naturligvis taget med i arbejdet med den reviderede sundhedsberedskabsplan og herunder de lokale indsatsplaner, siger Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, som tilføjer, at han håber, at beredskabsplanen snart kan blive gemt væk igen.