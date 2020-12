Byråd sætter skub i plan om ny idrætshal

Da foreninger og brugere tilbage i 2018 blev spurgt ind til deres drømme og ønsker for Solrød Idrætscenter, var et af de gennemgående ønsker, at SIC skulle være et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer.

- En ny hal var i 2018 et af de største ønsker hos foreningerne og brugerne, og i byrådet vil vi naturligvis gerne støtte op om vores borgere og skabe nogle endnu bedre rammer til vores meget aktive forenings- og idrætsliv. Men det er klart, at det er afgørende for byrådet, at foreninger og brugere stadig efterspørger en hal mere, og derfor er det en meget vigtig del af processen og en forudsætning for, at projektet bliver en realitet, at vi nu inddrager foreninger og borgere en gang til og igen spørger ind til planerne om den ekstra hal, siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.