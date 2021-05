Tusindvis af Solrødborgere er vant til at lægge øje til motorvejsstøjen fra Køge Bugt Motorvejen. Det har kommunen i flere år uden held prøvet at få Vejdirektoratet som ansvarlig myndighed til at reagere på. Nu sender byrådet en appel afsted til transportminister Benny Engelbrecht og transportordførerne på Christiansborg. Foto: Jesper From Foto: FROM

Byråd med appel til minister: Hjælp vores støjplagede borgere

Solrød - 14. maj 2021

Støjen fra Køge Bugt Motorvejen generer beboere i knapt 3.000 boliger i Solrød Kommune. En problematik, som kommunen i flere år uden held har prøvet at få Vejdirektoratet som ansvarlig myndighed til at reagere på. Solrød Byråd sender derfor en indtrængende appel til transportministeren om at huske Solrød Kommunes støjplagede borgere i den kommende aftale om infrastruktur.

Det skriver Kommunen i en pressemeddelelse.

Tusindvis af bilister kører hver dag frem og tilbage på Køge Bugt Motorvejen, der med sine 8 spor er Danmarks mest trafikerede motorvej. Det betyder, at der i Solrød Kommune er knap 3.000 boliger, som på grund af støj fra Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej er påvirket af et støjniveau over Miljøstyrelsens grænseværdi for acceptabel vejstøj.

Det er et problem, som Solrød Byråd nu i et brev til transportminister Benny Engelbrecht samt transportordførerne på Christiansborg beder om hjælp til at løse ved, at problematikken tages med i de igangværende forhandlinger om regeringens infrastrukturplan, hvor netop støjreduktion er et emne.

- Borgerne i Solrød Kommune bliver på grund af de statsanlagte veje hver dag udsat for støj, der overgår, hvad Miljøstyrelsen anbefaler. Det betyder, at de risikerer, at støjen kan påvirke både deres helbred og livskvalitet negativt. Det er et faktum og en problematik, som byrådet indtrængende beder transportministeren om at tage med i forhandlingerne om den kommende aftale om infrastruktur, siger borgmester Niels Hörup.

Støjproblematikken er langt fra ny i Solrød Kommune, og gennem årene har kommunen da også løbende været i dialog med Vejdirektoratet om støjreducerende tiltag.

Det er nemlig Vejdirektoratet, der er myndighed på alle klager over støj fra motorvejen, lige som det også er Vejdirektoratet, der skal betale udgifter til støjskærme fra motorvejen. Solrød Kommune har gennem årene gjort, hvad der inden for kommunens råderum var muligt, herunder forhøjet en række af de støjvolde, som er Vejdirektoratets ansvar.

Men nye støjdæmpende indsatser i Solrød Kommune er desværre ikke blandt de indsatser, som er prioriteret højest i Vejdirektoratets støjhandlingsplan. Samtidig er det med en udgift i omegnen af 100-120 mio. kr. til opsætning af støjskærme langs den statslig anlagte Køge Bugt Motorvej ikke muligt for Solrød Kommune at påbegynde etableringen af støjskærme.

- Som kommune vil vi selvfølgelig fortsætte med at arbejde for en løsning på støjproblematikken de steder, hvor vi kan, men vi må samtidig også understrege, at da motorvejen er en statslig vej, så er det først og fremmest også en statslig opgave at tage hånd om den meget støj. I kommunerne er pengene naturligvis prioriteret til kommunale udgifter, og f.eks. etableringen af støjskærme til op imod 120 mio. kr. er ikke en opgave, vi som kommune rent økonomisk kan løfte set i forhold til vores andel af anlægsrammen i de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL, siger borgmester Niels Hörup.

I brevet til transportminister Benny Engelbrecht stiller byrådet sig til rådighed for en dialog om, hvilke tiltag der konkret kan overvejes langs Solrød Kommunes del af Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej. Fx foreslår byrådet i appellen til transportministeren, at hastigheden på Køge Bugt Motorvejen kan nedsættes til 80 km/timen, eventuelt som en forsøgsordning, da der i forhold til vejstøj er en sammenhæng mellem hastighed og støj.