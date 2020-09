Det kommer lige til at tage lidt tid før det bliver muligt at sætte spaden i jorden til otte ældrevenlige rækkehus i Solrød Landsby.

Byggeprojekt i Solrød Landsby kommer ikke frem i køen

- Det er vigtigt at støtte tiltag til udviklingen af Solrød kommune samt give de ældre medborgere mulighed for at blive boende i kommunen - bare i en mindre bolig. Det er også vigtigt, at det bliver gjort rigtigt. Hvis det skal indlemmes i en helhedsplan for Solrød Landsby, så støtter vi, sagde Jan Færch ved sidste byrådsmøde på vegne af de to konservative.