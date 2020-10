Butik Økoliv lukker: - Det fik chancen

Hun er hverken bitter eller sur. For helt fra starten for et års tid siden havde Anja Semke besluttet, at hun ville give det et år og så se om det kunne løbe rundt. Men nu må hun konstatere, at det kan det ikke. Derfor har hun besluttet at lukke butik Økoliv i Solrød Center til nytår.